Генштаб: Россияне наращивают темп наступательной операции на востоке Украины

Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку по ситуации на фронте за четверг, 28 апреля. Сообщается, что россияне увеличивают темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

Путем содержания соответствующего комплекта войск, враг пытается обеспечить содержание резервов Вооруженных Сил Украины на Сиверском направлении и не допустить их перемещения в Восточную операционную зону.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Основные усилия оккупантов сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки к Изюму оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны.

Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытаясь развить наступление на Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на Орехово. На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огненное влияние. На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения перекидывания наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах Станислава и Молодецкого увеличивает подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях корректировки и оценки результатов огневого поражения враг провел воздушную разведку в районе населенного пункта Залива.