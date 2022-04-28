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Парламент Канады признал действия россии в Украине геноцидом

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Парламент Канады признал действия россии в Украине геноцидом

Парламент Канади, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Палата общин Канады утвердила постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом.

Постановление получило единодушную поддержку членов нижней палаты парламента.

"Учитывая значительное количество явных показаний систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами рф по указанию президента владимира путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что россия совершает геноцид против народа Украины", - говорится в принятом документе.

В постановлении перечисляются преступления российских военных, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

Напомним, первыми действия россиян в Украине признали геноцидом Эстония и Латвия. Но еще раньше - 12-го апреля - о геноциде в Украине заявлял Джо Байден.

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В статье: война с Россией
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