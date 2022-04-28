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россияне будут воровать зерно и овощи из Херсона, с 1 мая оккупанты введут в городе рубль

Общие новости
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(1 голосов)

Цинизм высшей меры

россияне будут воровать зерно и овощи из Херсона, с 1 мая оккупанты введут в городе рубль

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Новина українською

В российском красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции незаконными поставками с оккупированных территорий Украины. Пресс-служба законодательного собрания красноярского края цинично заявила следующее:

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль вс рф. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам".

"Несмотря на то, что логистика предполагает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей "специальной операции" рф в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль".

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На сайте Законодательного собрания красноярского края россии уже нет данной новости, однако Интернет помнит все. Возможно, позже орки заявят, что это фейк или взлом.

россияне будут воровать зерно и овощи из Херсона, с 1 мая оккупанты введут в городе рубль - изображение 1

Также отметим, что оккупанты с 1 мая в Херсоне начнут переход на рубли. Исходя из планов орков, переходный период будет длиться до четырех месяцев, в течение которых в обращении будут как российский рубль, так и украинская гривна. После этого оккупанты планируют полный переход на рубль.

Город уже не одну неделю живет под оккупацией. Местные пишут, что российские солдаты перешли на тактику обстрела Херсона – из одного района стреляют в другой.

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В статье: война с Россией
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Источник:
sobranie.info

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Комментарии (5)
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Extrim4ik (Extreme)
28.04.2022 в 08:47
Ну и что там, украинские власти, наши власти, у вас по прежнему всё хорошо ?Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Вся Донецкая и Луганская области - вышли из чата...
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+2
0
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 08:55
Что-что, Приднестровье собираются завоёвывать по щелчку двух пальцев.
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+1
-2
football_soccer (Украина)
28.04.2022 в 09:05
хорошо не только у властей , но и у некоторых жителей нашей страны, не знающих, что такое оккупация. Вчера написал тоже самое про то, что Арестович рассказывает про какое-то приднестровье,забыв, что у него в стране люди оккупированны уже 2 месяца, в итоге , словил сплошные минусы.Люди, сидящие на Западной Украине наверное считают, что мы на Юге должны сами себя освободить , голыми руками танки и самолёты русские обезвреживать, иначе откуда столько неуважения к тем, кто оказался в оккупации, я не пойму.
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+1
0
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Footballer16
28.04.2022 в 09:12
А люди нифига не поймут пока на своей собственной шкуре не испытают пережитый нами опыт.
+2
-1
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 09:17
Срочно всех сбежавших мужчин вернуть из западных областей и Польши и пусть доказывают делом как они любят Украину. А то только и слышно было как сепары сдали Донбасс и кричали Путин приди.
0
-2

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