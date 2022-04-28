россияне будут воровать зерно и овощи из Херсона, с 1 мая оккупанты введут в городе рубль

В российском красноярском крае решили пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции незаконными поставками с оккупированных территорий Украины. Пресс-служба законодательного собрания красноярского края цинично заявила следующее:

"Депутаты на заседании почти единогласно поддержали решение о ввозе зерна из Херсонской области, которую частично взяли под контроль вс рф. Так как в крае функционирует только одно предприятие по производству огурцов, а нехватка других овощей и зерновых культур в результате введения иностранных санкций ощущается остро не только в Красноярском крае, но и на федеральном уровне повсеместно, экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам". "Несмотря на то, что логистика предполагает морские и наземные перевозки большой протяженности, такой подход будет экономически обоснованным, учитывая уход с российского рынка многих поставщиков семян, удобрений, а также значительные расходы на тепло и электричество для выращивания собственных овощей и фруктов. После достижения всех целей "специальной операции" рф в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль".

На сайте Законодательного собрания красноярского края россии уже нет данной новости, однако Интернет помнит все. Возможно, позже орки заявят, что это фейк или взлом.

Также отметим, что оккупанты с 1 мая в Херсоне начнут переход на рубли. Исходя из планов орков, переходный период будет длиться до четырех месяцев, в течение которых в обращении будут как российский рубль, так и украинская гривна. После этого оккупанты планируют полный переход на рубль.

Город уже не одну неделю живет под оккупацией. Местные пишут, что российские солдаты перешли на тактику обстрела Херсона – из одного района стреляют в другой.