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Навсегда. Премьер Словакии предложил отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

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Навсегда. Премьер Словакии предложил отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в Европейский союз. Об этом он написал в своем Твиттере. Ранее вице-президент Еврокомиссии предложил снизить до нуля тарифы на экспорт из Украины в ЕС сроком на 1 год.

"Решительно приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса. Это тоже один из элементов словацкого плана для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда".

Напомним, 26 апреля сообщалось, что Великобритания снизит до нуля тарифы на все товары из Украины, чтобы поддержать нашу экономику.

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В статье: война с Россией ЕС Европейский союз
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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 09:20
Понятно, продукты ведь теперь будут на вес золота.
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