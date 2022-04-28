Навсегда. Премьер Словакии предложил отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер предложил навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в Европейский союз. Об этом он написал в своем Твиттере. Ранее вице-президент Еврокомиссии предложил снизить до нуля тарифы на экспорт из Украины в ЕС сроком на 1 год.

"Решительно приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса. Это тоже один из элементов словацкого плана для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда".

Strongly welcome&support today’s proposal of @VDombrovskis to bring tariffs on #Ukraine’s imports to the ???????? down to zero for one year. This is also one of the elements of ???????? Plan for ????????, which I shared at the summit in #Versailles. Just not for 1 year but for good. @Denys_Shmyhal — Eduard Heger (@eduardheger) April 27, 2022

Напомним, 26 апреля сообщалось, что Великобритания снизит до нуля тарифы на все товары из Украины, чтобы поддержать нашу экономику.

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