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Коллаборационист, оставшийся в Херсоне. Слуга Народа исключила из фракции народного депутата

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Если так, то по делу

Коллаборационист, оставшийся в Херсоне. Слуга Народа исключила из фракции народного депутата

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Партия "Слуга Народа" исключила из своей фракции в Верховной Раде Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене. Он добровольно остался на оккупированной территории Херсонской области, общается с российскими военными и говорит, что оказывает гуманитарную помощь. Об этом говорится в совместном заявлении партии.

Ковалев не посещает заседание Верховной Рады и не участвует в голосованиях. В партии подчеркивают, что адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат руководству фракции не предоставил.

Слуга Народа обратилась также к Офису генпрокурора и СБУ с призывом открыть соответствующее уголовное дело.

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В статье: война с Россией Слуга народа
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Источник:
t.me/ypaliychuk

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