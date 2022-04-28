Коллаборационист, оставшийся в Херсоне. Слуга Народа исключила из фракции народного депутата

Партия "Слуга Народа" исключила из своей фракции в Верховной Раде Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене. Он добровольно остался на оккупированной территории Херсонской области, общается с российскими военными и говорит, что оказывает гуманитарную помощь. Об этом говорится в совместном заявлении партии.

Ковалев не посещает заседание Верховной Рады и не участвует в голосованиях. В партии подчеркивают, что адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат руководству фракции не предоставил.

Слуга Народа обратилась также к Офису генпрокурора и СБУ с призывом открыть соответствующее уголовное дело.