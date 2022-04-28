В российском Белгороде ночью работала ПВО

Ночью, 28 апреля, в российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, прогремели новые взрывы.

По информации пропагандистских СМИ, один взрыв был слышен около 1:50 ночи на юге Белгорода. Кроме того, еще два взрыва прогремели около полуночи. Власти региона заявили о работе ПВО.

Местные жители публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, а также видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.

Отметим, что накануне советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" россии в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.