В российском Белгороде ночью работала ПВО
По крайней мере, так заявляют местные власти
Ночью, 28 апреля, в российском Белгороде, расположенном недалеко от границы с Украиной, прогремели новые взрывы.
По информации пропагандистских СМИ, один взрыв был слышен около 1:50 ночи на юге Белгорода. Кроме того, еще два взрыва прогремели около полуночи. Власти региона заявили о работе ПВО.
Местные жители публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, а также видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.
Отметим, что накануне советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" россии в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.
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