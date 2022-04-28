Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области

Сегодня, 28 апреля, начались 64 сутки противостояния российской агрессии. Враг продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Утром, 28 апреля, удар нанесли по Синельниковскому району.

Об этом сообщает главы Днепропетровской Областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 28 апреля. 08:45. У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону".