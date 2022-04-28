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Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области

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Актуальная ситуация в одном из стратегически важнейших регионов Украины

Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области

Резниченко

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Сегодня, 28 апреля, начались 64 сутки противостояния российской агрессии. Враг продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Утром, 28 апреля, удар нанесли по Синельниковскому району.

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Об этом сообщает главы Днепропетровской Областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 28 апреля. 08:45. У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону".

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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