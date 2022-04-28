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У США есть доказательства того, что россия казнила украинцев, пытавшихся сдаться в Донецке

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У США есть доказательства того, что россия казнила украинцев, пытавшихся сдаться в Донецке

Getty Images / Global Images Ukraine

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У США есть достоверные доказательства того, что россия казнила украинцев, которые пытались сдаться в Донецкой области, об этом заявила посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что российская воинская часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, пытавшихся сдаться, она не заключала их под стражу. Речь идет о нарушении основного принципа права войны. Наше послание российскому военному и политическому руководству очень простое: мир все видит, вы будете привлечены к ответственности".

Казни являются частью растущего списка военных преступлений, в совершении которых обвиняется рф, наряду с другими преступлениями, включая нападения на мирных жителей, похищение детей, пытки и изнасилования.

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В статье: война с Россией
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Источник:
thehill.com

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