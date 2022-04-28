В частные дома в Запорожье попала российская ракета: ранены 3 человека, среди них – ребенок
Орки будут гореть в аду
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня утром, 28 апреля, Запорожье попало под ракетный обстрел. Повреждены два дома в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской Областной военной администрации в своем Telegram-канале.
"Запорожье, утро, прилет вражеской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен рашистской авиацией, применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля". Пока известно о трех пострадавших, один из них ребенок. Информация будет уточнена, подробности – позднее".
Боевые действия продолжаются в отдельных частях Запорожской области. Позавчера, 26 апреля, оккупанты попали в одно из предприятий Запорожья, один человек погиб.
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