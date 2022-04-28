Скоро будет тысяча танков. Новые данные ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Настреляли четыре сотни оккупантов в сутки
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потерях российской армии в войне с Украиной с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 28 апреля.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 400 российских оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф достигли отметки 22800 человек.
Потери россиян в технике:
- Танки – 970 ед (+31 в сутки)
- Боевых бронированных машин – 2389 ед (+45)
- Автомобильной техники – 1688 ед (+22)
- Артиллерийских систем – 431 ед (+10)
- Ракетные системы залпового огня – 151 ед (+2)
- Средства ПВО – 72 ед (+1)
- Самолетов – 187 ед (+2)
- Вертолетов - 155 ед
- Беспилотники – 215 ед (+8)
- Корабли/катера – 8 ед
- Специальная техника – 31 ед
- Пусковые установки ОТРК – 4 ед.
Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях, отмечает Генштаб.
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