  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Скоро будет тысяча танков. Новые данные ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Скоро будет тысяча танков. Новые данные ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(4 голосов)

Настреляли четыре сотни оккупантов в сутки

Скоро будет тысяча танков. Новые данные ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потерях российской армии в войне с Украиной с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 28 апреля.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 400 российских оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии рф достигли отметки 22800 человек.

Потери россиян в технике:

  • Танки – 970 ед (+31 в сутки)
  • Боевых бронированных машин – 2389 ед (+45)
  • Автомобильной техники – 1688 ед (+22)
  • Артиллерийских систем – 431 ед (+10)
  • Ракетные системы залпового огня – 151 ед (+2)
  • Средства ПВО – 72 ед (+1)
  • Самолетов – 187 ед (+2)
  • Вертолетов - 155 ед
  • Беспилотники – 215 ед (+8)
  • Корабли/катера – 8 ед
  • Специальная техника – 31 ед
  • Пусковые установки ОТРК – 4 ед.

Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Запорожском и Изюмском направлениях, отмечает Генштаб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде