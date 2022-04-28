Капитан Азова – о деблокаде: Для военных слова и действие – это одно и то же. Нам обещают и не действуют

Обращение от заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламаря, (позывной – Калина), по поводу ситуации в Мариуполе сегодня:

"Эта ночь – это просто колоссальное количество авиаударов, фосфорных бомб, ракет, арты и всего, что может использовать варвар против человечества. Для всех военных слова и действие – это одно и то же. Поэтому нам трудно осознать, почему нам обещают и не действуют. В общем, это 1111200180 долларов без учета расходов на топливо, экипировку, питание и прочее. Вдумайтесь, эти деньги равны возможности построить 163 школы, или 273 детсада, или 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки".

"Это только в Мариуполе. Я не говорю об Украине в целом. Не верите в нашу статистику – спросите официальные власти на россии сколько погибло на крейсере "москва"? Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь".