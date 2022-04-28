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В Офисе президента рассказали о механизме предоставления квартир переселенцам

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Потребуется около 600 000 квартир

В Офисе президента рассказали о механизме предоставления квартир переселенцам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За время полномасштабного вторжения рф более 2 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Им нужно предоставить около 600 000 квартир. В Офисе президента планируют закрыть эту потребность за счет выкупа уже готового жилья и постройки нового, как сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Новое строительство будет проходить в 15 областях страны и Киеве. До конца года планируется построить 30 000 квартир, общей стоимостью 36 млрд грн. В каждом новом доме будет бомбоубежище с отдельными входами, дома будут от трех до пяти этажей высотой.

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Выкупать квартиры будут по всей Украине в уже готовом виде – с ремонтом, сантехникой и мебелью. Общая стоимость проекта вместе с выкупом квартир – почти 69 млрд грн.

В течение этого года планируется предоставить более 53 000 квартир, это закроет потребности 186 000 переселенцев. Очередность предоставления квартир будет проработана совместно с местными властями. Выкупаемые квартиры будут в собственности государства. Как только будет отстроено жилье пострадавших людей, квартира будет возвращаться государству и предоставляться другим людям.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/kt20220224

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