В Офисе президента рассказали о механизме предоставления квартир переселенцам
Потребуется около 600 000 квартир
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За время полномасштабного вторжения рф более 2 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Им нужно предоставить около 600 000 квартир. В Офисе президента планируют закрыть эту потребность за счет выкупа уже готового жилья и постройки нового, как сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Новое строительство будет проходить в 15 областях страны и Киеве. До конца года планируется построить 30 000 квартир, общей стоимостью 36 млрд грн. В каждом новом доме будет бомбоубежище с отдельными входами, дома будут от трех до пяти этажей высотой.
Выкупать квартиры будут по всей Украине в уже готовом виде – с ремонтом, сантехникой и мебелью. Общая стоимость проекта вместе с выкупом квартир – почти 69 млрд грн.
В течение этого года планируется предоставить более 53 000 квартир, это закроет потребности 186 000 переселенцев. Очередность предоставления квартир будет проработана совместно с местными властями. Выкупаемые квартиры будут в собственности государства. Как только будет отстроено жилье пострадавших людей, квартира будет возвращаться государству и предоставляться другим людям.
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