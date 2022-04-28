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СМИ опубликовали ВИДЕО, как США готовят бронетранспортеры к отправке в Украину

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Помощь уже в пути

СМИ опубликовали ВИДЕО, как США готовят бронетранспортеры к отправке в Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Военнослужащие Национальной гвардии штата Индиана подготовили к отправке в Украину несколько бронетранспортеров M113 в рамках очередного пакета военной помощи.

М113 - длительное время оставался основным бронетранспортёром США. Запас хода – более 300 км, способен перевозит 11 военнослужащих, оснащен пулеметом калибром 12,7 мм. M113 развивает скорость до 64 км в час.

Всего США должны поставить Украине 200 таких бронетранспортеров.

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В статье: война с Россией
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