Подоляк: Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам российских убийц

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом. К примеру, нанося удары по складам и базам на территории рф. Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает".

Например, 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории местной нефтебазы, горели резервуары для хранения нефти.