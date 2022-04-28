Подоляк: Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам российских убийц
Все логично
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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом. К примеру, нанося удары по складам и базам на территории рф. Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.
"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает".
Например, 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории местной нефтебазы, горели резервуары для хранения нефти.
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