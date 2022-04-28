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Подоляк: Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам российских убийц

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Все логично

Подоляк: Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам российских убийц

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина будет защищать себя любым способом. К примеру, нанося удары по складам и базам на территории рф. Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

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"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает".

Например, 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории местной нефтебазы, горели резервуары для хранения нефти.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
twitter.com/Podolyak_M

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Комментарии (3)
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Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 15:05
Увага ! Семйон украв нік !
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0
-1
avatar
Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 15:10
Свинособака мокшанська відай нік!
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0
0
avatar
Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 14:53
Не бомбіть мою родіну, расеюшку!
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0
0

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