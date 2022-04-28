Возле Мелитополя взорвали мост, по которому россияне везли оружие из Крыма

В четверг, 28 апреля, около восьми утра в Якимовке под Мелитополем, который находится под временной оккупацией россиянами, был взорван железнодорожный мост.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, по этому мосту российские оккупанты доставляли оружие и топливо из Крыма. Он отметил, что разрушение моста спровоцировало небольшую панику среди россиян.

Напомним, ранее в среду россияне нанесли ракетный удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днестровский лиман в Затоке Одесской области.