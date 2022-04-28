Мэр Херсона: Оккупанты не готовятся к референдуму – делать еще одну квазиреспублику нет смысла
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Игорь Колыхаев Facebook
Мэр Игорь Колыхаев дал интервью украинскому изданию НВ. В частности, он рассказал, почему россияне не хотят в Херсоне делать еще одну квазиреспублику.
"Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать".
"Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет".
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Источник:nv.ua
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Комментарии (10)
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uprise (Минск)
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