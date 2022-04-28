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Мэр Херсона: Оккупанты не готовятся к референдуму – делать еще одну квазиреспублику нет смысла

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Мэр Херсона: Оккупанты не готовятся к референдуму – делать еще одну квазиреспублику нет смысла

Игорь Колыхаев Facebook

Новина українською

Мэр Игорь Колыхаев дал интервью украинскому изданию НВ. В частности, он рассказал, почему россияне не хотят в Херсоне делать еще одну квазиреспублику.

"Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать".

"Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет".

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В статье: война с Россией
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Источник:
nv.ua

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Комментарии (10)
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uprise (Минск)
28.04.2022 в 15:10
Голову отрубить обоим и всего делов!
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0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 15:07
Увага ! Семйон користується моїм ніком !
Ответить
0
0
avatar
Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 15:11
Свинособака мокшанська відай нік!
Ответить
0
0
avatar
Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 14:57
Порошенкові в дупу напхати динаміта, та на московію!
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 15:04
Тобі брєжнебровий п і д е р напихати, щоб не крав мій нік....
Ответить
0
0
avatar
uprise (Минск)
28.04.2022 в 15:09
Ну и кто из вас настоящий пиидо 0р?
0
0
avatar
Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 15:11
uprise (Минск) Я
0
0
avatar
uprise (Минск)
28.04.2022 в 15:05
Мысли у тебя гомосека. Сам будешь пихать или только смотреть? А ничего, что это презик бывший и за него люди голосовали?
Ответить
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
28.04.2022 в 15:08
Свинособака, це ж ти семйон ???
0
0
avatar
Динаміт. (Васильків)
28.04.2022 в 15:12
я буду! я таке люблю
0
0

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