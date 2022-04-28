  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне разбомбили жилые кварталы Нью-Йорка в Донецкой области, трое погибших
В тренде

Россияне разбомбили жилые кварталы Нью-Йорка в Донецкой области, трое погибших

Общие новости
(1 голосов)

русские нанесли очередной удар по жилым кварталам

Россияне разбомбили жилые кварталы Нью-Йорка в Донецкой области, трое погибших

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Новина українською

Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы Нью-Йорка Донецкой области, трое погибших.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

"Трое погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку.

Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения", - написал Кириленко.

Читайте такжеОккупанты готовят в Мариуполе для лояльных СМИ пропагандистский "пресстур"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде