Россияне разбомбили жилые кварталы Нью-Йорка в Донецкой области, трое погибших
русские нанесли очередной удар по жилым кварталам
t.me/pavlokyrylenko_donoda
Российские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы Нью-Йорка Донецкой области, трое погибших.
Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.
"Трое погибших, трое раненых. Все - гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку.
Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.
Снова и снова россияне бьют по гражданским — они ведут войну на истребление украинского мирного населения", - написал Кириленко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Два матча позора, или Как сборная Англии Гитлера умиротворяла
- Риски ирисок. Прогресс Миколенко на фоне борьбы Эвертона за выживание
- Генштаб: Россияне наращивают темп наступательной операции на востоке Украины
- российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти