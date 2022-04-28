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Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на Азовстали, есть погибшие

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Об этом сообщает полк Азов

Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на Азовстали, есть погибшие

Азовсталь, фото - Getty Images

Новина українською

Всю ночь на военный полевой госпиталь на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, в котором находятся раненые защитники города, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения.

Затем, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии, сообщает полк "Азов".

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"Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные", - отмечают в "Азове".

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помощь нашим воинам даже в тех условиях, которые были ранее.

Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами), без какой-лиюо дискриминации", - акцентируется в сообщении.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие! Видео было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают находившихся заваленных погибших военных. в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывают первую домедицинскую помощь пострадавшим", - сказано в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Полк Азов

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