Всю ночь оккупанты сбрасывали многотонные авиабомбы на полевой госпиталь на Азовстали, есть погибшие

Всю ночь на военный полевой госпиталь на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, в котором находятся раненые защитники города, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения.

Затем, уже нанеся разрушениям, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии, сообщает полк "Азов".

"Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные", - отмечают в "Азове".

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помощь нашим воинам даже в тех условиях, которые были ранее.

Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами), без какой-лиюо дискриминации", - акцентируется в сообщении.

"Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие! Видео было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают находившихся заваленных погибших военных. в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывают первую домедицинскую помощь пострадавшим", - сказано в сообщении.