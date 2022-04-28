ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений рф в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой предлагает срочно создать специальный международный трибунал по расследованию преступлений военной агрессии России в Украине.

За документ проголосовали 115 депутатов, ни один не проголосовал против, сообщает Укринформ.

В резолюции отмечается, что перед трибуналом должно предстать как военно-политическое руководство рф, так и непосредственно совершавшие преступления.

В частности, ПАСЕ призывает срочно создать специальный международный уголовный трибунал, который, среди прочего, должен получить полномочия по расследованию и судебному преследованию преступления агрессии, предположительно совершенного политическим и военным руководством РФ. Также суд должен иметь право выдавать международные ордера на арест без ограничения иммунитетом государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

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Местонахождение трибунала должно быть в Страсбурге (Франция), принимая во внимание синергию, которая могла бы быть реализована с Европейским судом по правам человека, рассматривающим многие связанные индивидуальные и межгосударственные заявления.

В документе содержится призыв в Генеральную ассамблею ООН поддержать создание такого специального международного трибунала.