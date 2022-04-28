СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением

Начальник генштаба рф Валерий Герасимов прибыл в Изюм, чтобы лично командовать наступлением. Валерий Герасимов хочет возглавить наступление российских оккупантов на Донбассе, сообщает Defense Express.

Журналисты издания, ссылаясь на информацию из собственных источников, утверждают, что Герасимов прибыл в пункт управления войсками вооруженных сил рф в районе города Изюма.

Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического.

Это может подтверждать тезис о том, что Кремль при любом условии хочет одержать тактическую победу на Донбассе до 9 мая.

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Также журналисты издания высказали еще одно мнение по поводу приезда Герасимова в Украину.

"Раз лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять “политический назначенец” генерал армии и командующий Южным ВО Александр Дворников" , – пишет издание.