СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением
Очередные кадровые пертурбации у врага
фото из свободных источников
Начальник генштаба рф Валерий Герасимов прибыл в Изюм, чтобы лично командовать наступлением. Валерий Герасимов хочет возглавить наступление российских оккупантов на Донбассе, сообщает Defense Express.
Журналисты издания, ссылаясь на информацию из собственных источников, утверждают, что Герасимов прибыл в пункт управления войсками вооруженных сил рф в районе города Изюма.
Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического.
Это может подтверждать тезис о том, что Кремль при любом условии хочет одержать тактическую победу на Донбассе до 9 мая.
Также журналисты издания высказали еще одно мнение по поводу приезда Герасимова в Украину.
"Раз лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять “политический назначенец” генерал армии и командующий Южным ВО Александр Дворников" , – пишет издание.
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