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СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением

Общие новости
(2 голосов)

Очередные кадровые пертурбации у врага

СМИ: Начальник генштаба россии приехал в Изюм лично командовать наступлением

фото из свободных источников

Новина українською

Начальник генштаба рф Валерий Герасимов прибыл в Изюм, чтобы лично командовать наступлением. Валерий Герасимов хочет возглавить наступление российских оккупантов на Донбассе, сообщает Defense Express.

Журналисты издания, ссылаясь на информацию из собственных источников, утверждают, что Герасимов прибыл в пункт управления войсками вооруженных сил рф в районе города Изюма.

Издание отмечает, что должность Герасимова предполагает командование операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического.

Это может подтверждать тезис о том, что Кремль при любом условии хочет одержать тактическую победу на Донбассе до 9 мая.

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Также журналисты издания высказали еще одно мнение по поводу приезда Герасимова в Украину.

"Раз лично Герасимов прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, значит, у Кремля провалился замысел по созданию единой вертикали командования силами, ведущими войну против Украины, которую должен был возглавлять “политический назначенец” генерал армии и командующий Южным ВО Александр Дворников" , – пишет издание.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Extrim4ik (Extreme)
28.04.2022 в 18:42
Ну мож там и ляжет, куда прибыл лично командовать
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Oлeкcин (Н.)
28.04.2022 в 18:24
Они теперь умные стали, ближе чем на 2 км к фронту не подходят, снайпер не достанет.
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armik (Киев)
28.04.2022 в 18:08
Надеюсь, возглавит психическую атаку во главе полка старших офицеров.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.04.2022 в 17:35
Гарна новина! Начальник генштабу не часто відвідує флагман флоту...! Зачекаємо, поки добереться ..
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