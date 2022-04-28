  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-министр Болгарии Петков прибыл в Киев с официальным визитом
В тренде

Премьер-министр Болгарии Петков прибыл в Киев с официальным визитом

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Его встретил Президент Украины

Премьер-министр Болгарии Петков прибыл в Киев с официальным визитом

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков прибыл в Киев с официальным визитом, где встретился с Президентом Украины.

Читайте такжеЗеленский проводит встречу с генсеком ООН

Глава украинского государства отметил, что этот визит является важным проявлением солидарности.

Президент Украины встречает болгарского премьера в своей резиденции на Банковой в Киеве.

Также "Укрзализныця" опубликовала видео, как премьер Болгарии добирался в Киев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде