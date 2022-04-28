Премьер-министр Болгарии Петков прибыл в Киев с официальным визитом
Его встретил Президент Украины
фото из свободных источников
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков прибыл в Киев с официальным визитом, где встретился с Президентом Украины.
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Глава украинского государства отметил, что этот визит является важным проявлением солидарности.
Президент Украины встречает болгарского премьера в своей резиденции на Банковой в Киеве.
Также "Укрзализныця" опубликовала видео, как премьер Болгарии добирался в Киев.
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