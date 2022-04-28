Генсек НАТО заявил, что альянс готов поддержать Украину, даже если война будет длиться годы
Сейчас альянс делает более решительные заявления
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов поддержать Украину в войне против россии, даже если она затянется на годы.
"Нам нужно быть готовыми к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность, что эта война затянется и продлится месяцы и годы", – приводит слова Столтенберга Радио Свобода, который выступал на молодежном саммите в Брюсселе 28 апреля.
По его словам, альянс поможет Киеву модернизировать свое оружие советских времен до уровня западной военной техники.
Напомним, что Соединенные Штаты, крупнейший член НАТО, уже предоставили Украине оружие в 3 миллиарда долларов с начала широкомасштабного вторжения рф.
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