У домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро
Ничего так "зарплата"
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в фейсбук написала о том, что у домработницы предателя Украины Виктора Медведчука была найдена и изъята огромная сумма денег. А точнее – 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро.
"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), изменения границ территории или государственной границы Украины) у домашней работницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро, продала что-то, это жизнь.
Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука", - написала Венедиктова.
Отметим, что Виктор Медведчук был задержан несколько недель назад СБУ, пытаясь покинуть Украину. В начале войны нардеп от ОПЗЖ скрылся из домашнего ареста.
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