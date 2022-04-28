Состоялся очередной обмен пленными. Освобождены 45 граждан Украины
Об этом заявила Ирина Верещук
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ ИРИНЫ ВЕРЕЩУК
Сегодня, 28 апреля, произошел очередной обмен пленными. Из российского плена освободили 45 граждан Украины.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей.
13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских", заявила Верещук.
Напомним, что 19 апреля Украина и россия провели пятый обмен пленными, Киев вернул домой 60 военных, из которых десять офицеров, и 16 гражданских. Во время обмена пленными 21 апреля Украина освободила 19 человек — десять военных и девять гражданских.
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