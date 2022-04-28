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россияне обстреляли жилмассив Николаева из Смерчей

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Информация о пострадавших уточняется

россияне обстреляли жилмассив Николаева из Смерчей

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Новина українською

Российские оккупанты снова обстреляли Николаев реактивными системами залпового огня "Смерч".

Как сообщает Оперативное командование "Юг", повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины.

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Продолжая подготовку к псевдореферендумам, оккупанты не прекращают обстрелы оставленных ими населенных пунктов, держа местных жителей в психологическом напряжении, продвигая преступную пропаганду, что это действия Вооруженных Сил Украины.

"По Николаеву снова нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и дворы учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Одесской области над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.

Корабельной группировкой черноморского флота рашистов продолжается блокада северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.

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В статье: война с Россией
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