Байден подписал запрос в Конгресс США о предоставлении Украине очередного транша помощи
33 миллиарда долларов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден сегодня, 28-го апреля, заявил о том, что подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине транша финансовой помощи в размере 33-х миллиардов долларов.
Часть этих средств пойдет на поддержку украинской экономики, часть – на военную помощь.
В частности, конкретно Украина в рамках этого транша может получить:
- больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;
- помощь в наращивании возможности ведения кибервойны;
- больше обмена разведывательными данными;
- поддержку в производстве боеприпасов;
- помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;
- дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.
Также Байден заявил, что направил в Конгресс инициативу, разрешающую изымать имущество российских олигархов и направлять вырученные средства Украине.
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Источник:CNN
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