  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден подписал запрос в Конгресс США о предоставлении Украине очередного транша помощи
В тренде

Байден подписал запрос в Конгресс США о предоставлении Украине очередного транша помощи

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

33 миллиарда долларов

Байден подписал запрос в Конгресс США о предоставлении Украине очередного транша помощи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент США Джо Байден сегодня, 28-го апреля, заявил о том, что подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине транша финансовой помощи в размере 33-х миллиардов долларов.

Часть этих средств пойдет на поддержку украинской экономики, часть – на военную помощь.

В частности, конкретно Украина в рамках этого транша может получить:

  • больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;
  • помощь в наращивании возможности ведения кибервойны;
  • больше обмена разведывательными данными;
  • поддержку в производстве боеприпасов;
  • помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;
  • дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

Также Байден заявил, что направил в Конгресс инициативу, разрешающую изымать имущество российских олигархов и направлять вырученные средства Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде