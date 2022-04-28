Байден подписал запрос в Конгресс США о предоставлении Украине очередного транша помощи

Президент США Джо Байден сегодня, 28-го апреля, заявил о том, что подписал запрос в Конгресс о предоставлении Украине транша финансовой помощи в размере 33-х миллиардов долларов.

Часть этих средств пойдет на поддержку украинской экономики, часть – на военную помощь.

В частности, конкретно Украина в рамках этого транша может получить:

больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;

помощь в наращивании возможности ведения кибервойны;

больше обмена разведывательными данными;

поддержку в производстве боеприпасов;

помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;

дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

Также Байден заявил, что направил в Конгресс инициативу, разрешающую изымать имущество российских олигархов и направлять вырученные средства Украине.