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В Саратовской области столкнулись два российских военных вертолета. Один из них разбился

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Яка сумна новина

В Саратовской области столкнулись два российских военных вертолета. Один из них разбился

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В Саратовской области в воздухе столкнулись два вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Оба вертолета были учебными, они столкнулись во время учебного полета.

После столкновения один вертолет упал, второй смог вернуться на аэродром. На борту первого вертолета находились три человека. Один из них погиб, второй пострадал, третьего пока ищут.

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Центральный военный округ позднее подтвердил "сближение" двух вертолетов во время учебно-тренировочных полетов на аэродроме в Саратовской области. "В результате один из [вертолетов] получил повреждение и совершил жесткую посадку. Один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме", — говорится в официальном заявлении.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РИА Новости

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 20:37
Один по встречке летел.
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