Зеленский появился на обложке майского журнала Time - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке майского журнала Time.

Журнал содержит статью "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел 2 недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.

"Ночами ему труднее всего, когда он лежит на своей постеле, в ушах стоит вой сирен воздушной тревоги, а рядом с ним продолжает жужжать телефон.

На экране телефона его лицо выглядит как призрак в темноте, а глаза сканируют сообщения, которые он не успел прочитать днем. Некоторые от его жены и детей, многие от его советников, несколько от его войск, окруженных в своих бункерах, которые снова и снова просят его дать больше оружия, чтобы прорвать российскую осаду", — говорится в материале.