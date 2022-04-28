Зеленский появился на обложке майского журнала Time - ФОТО
Журнал содержит статью Внутри мира Зеленского
Фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке майского журнала Time.
Журнал содержит статью "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел 2 недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.
"Ночами ему труднее всего, когда он лежит на своей постеле, в ушах стоит вой сирен воздушной тревоги, а рядом с ним продолжает жужжать телефон.
На экране телефона его лицо выглядит как призрак в темноте, а глаза сканируют сообщения, которые он не успел прочитать днем. Некоторые от его жены и детей, многие от его советников, несколько от его войск, окруженных в своих бункерах, которые снова и снова просят его дать больше оружия, чтобы прорвать российскую осаду", — говорится в материале.
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