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Зеленский появился на обложке майского журнала Time - ФОТО

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(2 голосов)

Журнал содержит статью Внутри мира Зеленского

Зеленский появился на обложке майского журнала Time - ФОТО

Фото: Офис Президента Украины

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский появился на обложке майского журнала Time.

Журнал содержит статью "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел 2 недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.

"Ночами ему труднее всего, когда он лежит на своей постеле, в ушах стоит вой сирен воздушной тревоги, а рядом с ним продолжает жужжать телефон.

На экране телефона его лицо выглядит как призрак в темноте, а глаза сканируют сообщения, которые он не успел прочитать днем. Некоторые от его жены и детей, многие от его советников, несколько от его войск, окруженных в своих бункерах, которые снова и снова просят его дать больше оружия, чтобы прорвать российскую осаду", — говорится в материале.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 20:35
Буде людина року.
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