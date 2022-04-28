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Байден направил в Конгресс инициативу по передаче имущества российских олигархов Украине

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И еще несколько выводов с обращения президента США

Байден направил в Конгресс инициативу по передаче имущества российских олигархов Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент США Джо Байден в своем выступлении сегодня, 28-го апреля, заявил о том, что направил в Конгресс запрос о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 миллиарда долларов.

Кроме того, Байден сообщил, что направил в Конгресс инициативу, разрешающую изымать имущество российских олигархов и направлять вырученные средства Украине.

Еще несколько тезисов с обращения Джо Байдена:

  • заявления России о том, что те воюют не только против Украины, но и против НАТО – это свидетельство их отчаяния из-за поражения;
  • США готовы к любым действиям со стороны россии;
  • США не нападают на россию, США помогают Украине защищаться от российской агрессии. россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что имеет конфликт с НАТО. Это оправдание поражения;
  • США должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку, чтобы жертвы украинцев привели к достижению поставленных целей и смогли продолжить борьбу;
  • Путину никогда не удастся достичь своих целей в Украине.

Добавим, что на днях Палата представителей должна рассмотреть закон ленд-лиза, упрощающий поставки оружия для Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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