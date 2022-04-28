Байден направил в Конгресс инициативу по передаче имущества российских олигархов Украине

Президент США Джо Байден в своем выступлении сегодня, 28-го апреля, заявил о том, что направил в Конгресс запрос о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 миллиарда долларов.

Кроме того, Байден сообщил, что направил в Конгресс инициативу, разрешающую изымать имущество российских олигархов и направлять вырученные средства Украине.

Еще несколько тезисов с обращения Джо Байдена:

заявления России о том, что те воюют не только против Украины, но и против НАТО – это свидетельство их отчаяния из-за поражения;

США готовы к любым действиям со стороны россии;

США не нападают на россию, США помогают Украине защищаться от российской агрессии. россия потерпела неудачу, поэтому сейчас она говорит, что имеет конфликт с НАТО. Это оправдание поражения;

США должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку, чтобы жертвы украинцев привели к достижению поставленных целей и смогли продолжить борьбу;

Путину никогда не удастся достичь своих целей в Украине.

Добавим, что на днях Палата представителей должна рассмотреть закон ленд-лиза, упрощающий поставки оружия для Украины.