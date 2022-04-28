ВСУ освободили поселок Кутузовка на Харьковщине

Украинские военные возобновили контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области, а также сдержали наступление противника на ряде направлений. Об этом сообщает генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке.

Продолжается вражеская наступательная операция в Восточной операционной зоне с целью оцепления группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Наибольшая активность противника наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". Также противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. По имеющейся информации, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию российской федерации батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике. Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области российской федерации на Харьковщину.

Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания наших войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции.

В Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточены на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.