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Байден: Заявления рф, что против нее воюет НАТО, свидетельствуют о ее поражении в Украине

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Но на самом деле это просто рефлексия

Байден: Заявления рф, что против нее воюет НАТО, свидетельствуют о ее поражении в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден прокомментировал заявления Кремля, что против россии вроде как воюет НАТО.

Об этом он заявил во время выступления, передает Цензор.НЕТ.

"Это свидетельствует об отчаянии, которое сейчас испытывает Россия, потому что они потерпели неудачу. Поэтому они делают такие заявления, что якобы это уже конфликт с НАТО. Но на самом деле это просто рефлексия. Это просто свидетельство их поражения, неудачи.

Мы оказываем Украине военную помощь, чтобы они могли сопротивляться. И теперь они (россия. – Ред.) утверждают, что США и все страны-члены НАТО также вовлечены в эту войну. Во-первых, это просто оправдание поражения, неудачи. А во-вторых, если они об этом серьезно говорят, то это тоже глупо с их стороны. Потому что вообще никто не должен делать легкомысленные заявления о потенциальном применении ядерного оружия", - подчеркнул президент США.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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