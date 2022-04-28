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Экс-игрок Динамо: После российского вторжения я был в полном шоке - какие бомбы, какие ракеты?

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(1 голосов)

У многих было такое состояние

Экс-игрок Динамо: После российского вторжения я был в полном шоке - какие бомбы, какие ракеты?

UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич поделился своими переживаниями из-за войны в Украине.

"Я все время на связи с бывшими товарищами по команде из киевского "Динамо", вчера я гостил у них в отеле, мы были на совместном ужине, организованном Посольством Украины и Bad Blue Boys. Я не мог поверить, что такая война может случиться в Европе.

Я никогда не забуду те первые два дня начала российского вторжения в Украину, я был в полном шоке. Поверьте мне, эти два дня я не функционировал, я даже не осознавал всего, что происходит. Какие бомбы, какие ракеты? И много моих друзей, бывших товарищей по команде, с которыми я столько пережил.

За всю свою карьеру я играл за три клуба ("Динамо" Загреб, "Динамо" Киев, "Локомотива"), а жил только в двух городах - Загребе и Киеве. И поэтому я очень привязан к Киеву, не могу вам описать, как он мне дорог, как мне там было комфортно. Украинцы ужасно добрые люди, они обожают хорватов, мне до сих пор трудно поверить в то, что там сейчас происходит", - заявил Пиварич.

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В статье: Йосип Пиварич война с Россией
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Источник:
24sata

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
28.04.2022 в 20:20
У мене був повний ступор після Бучі. Я більше доби не розумів, як таке могло страпитися. А про напад катсапстану було відомо усім, заздалегідь. Усім, крім того, "хто не втік"
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Nevermore (Донецк)
28.04.2022 в 20:12
пива Пиваричу!
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