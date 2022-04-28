После переговоров с главой ООН Зеленский надеется на успешный результат по разблокированию Азовстали
Мариуполь был главной темой в переговорах главы ООН и Президента Украины
president.gov.ua
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Президент Украины Владимиром Зеленский дали совместный брифинг после личной встречи.
Основной темой переговоров была ситуация в Маруиполе.
Гутерриш назвал ситуацию в Мариуполе "кризисом внутри кризиса".
"Мы делаем все возможное, чтобы эвакуировать людей с мариупольского металлургического завода "Азовсталь", — сказал генсек.
Продолжая, Гутерриш сказал, что у него были "интенсивные переговоры" с президентом Зеленским, чтобы сделать эвакуацию из Мариуполя реальностью.
Обращаясь к СМИ, Зеленский заявил, что, по его мнению, после переговоров с главой ООН, возможен "успешный результат" по разблокированию "Азовстали".
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