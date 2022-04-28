Посол США в ОБСЕ: россия разрабатывает для Украины новую "конституцию"

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер рассказал о том, что известны планы россии по свержению демократической и законно избранной власти в Украине. Для этого страна-агрессор разрабатывает специальную "конституцию", которая по замыслу россиян заставит официальный Киев капитулировать.

"Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими официальными лицами и так называемыми "сепаратистами". Это планирование включает мораторий, запрещающий действующей власти и всем, кто поддерживает действующее правительство, занимать руководящие должности", - сказал Карпентер.

По словам посла, россия также не отказывается от намерения проведения псевдореферендумов на захваченных украинских территориях. А украинских граждан, которые на этих территориях не согласны подчиняться режиму, репрессируют.

Отметим, что ранее россия заявила о том, что не планирует проводить псевдореферендум в Херсоне и Херсонской области.