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Посол США в ОБСЕ: россия разрабатывает для Украины новую "конституцию"

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(1 голосов)

А не слишком ли жирно будет?

Посол США в ОБСЕ: россия разрабатывает для Украины новую "конституцию"

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер рассказал о том, что известны планы россии по свержению демократической и законно избранной власти в Украине. Для этого страна-агрессор разрабатывает специальную "конституцию", которая по замыслу россиян заставит официальный Киев капитулировать.

"Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими официальными лицами и так называемыми "сепаратистами". Это планирование включает мораторий, запрещающий действующей власти и всем, кто поддерживает действующее правительство, занимать руководящие должности", - сказал Карпентер.

По словам посла, россия также не отказывается от намерения проведения псевдореферендумов на захваченных украинских территориях. А украинских граждан, которые на этих территориях не согласны подчиняться режиму, репрессируют.

Отметим, что ранее россия заявила о том, что не планирует проводить псевдореферендум в Херсоне и Херсонской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 20:34
Нехай собі очко розробляють для снарядів НАТО.
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