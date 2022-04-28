В центре Киева прозвучало два сильных взрыва

В центре Киеве прогремели два сильных взрыва.

Взрывы раздались в одном из центральных районов.

В Киеве было два "прилета", ГСЧС выехали на место, сообщила пресс-секретарь Светлана Водолага.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, публиковать в соцсетях видео или фото взрывов, а также последствия работы противовоздушной обороны запрещено.