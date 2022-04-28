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В центре Киева прозвучало два сильных взрыва

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Враг снова обстрелял Киев

В центре Киева прозвучало два сильных взрыва

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В центре Киеве прогремели два сильных взрыва.

Взрывы раздались в одном из центральных районов.

В Киеве было два "прилета", ГСЧС выехали на место, сообщила пресс-секретарь Светлана Водолага.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – сообщил Виталий Кличко.

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Напомним, публиковать в соцсетях видео или фото взрывов, а также последствия работы противовоздушной обороны запрещено.

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В статье: война с Россией
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