  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Фастову
В тренде

Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Фастову

Общие новости
(2 голосов)

В город прилетело три крылатые ракеты

Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Фастову

Новина українською

Три крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Только три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".

Читайте такжеВ центре Киева прозвучало два сильных взрыва
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде