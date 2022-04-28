Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Фастову
В город прилетело три крылатые ракеты
Три крылатые ракеты российских оккупантов ударили по Фастову в Киевской области.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Только три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову", - говорится в сообщении.
В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила: "Было попадание по инфраструктурным объектам. Сейчас там работают спасатели".
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