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СМИ: Оккупанты планируют создать на захваченных территориях "Южную Русь"

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В Кремле придумали новое квазиобразование

СМИ: Оккупанты планируют создать на захваченных территориях "Южную Русь"

Фото: Радіо Свобода

Новина українською

Кремль рассматривает сценарий квазиобразования под названием Южная Русь на захваченных российской армией украинских территориях.

О планах "основания нового государства" в ответ на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины" говорится в перехваченном документе, который есть в распоряжении программы "Схемы" (Радио Свобода).

Документ называется "Манифест Южнорусского народного Собора". Журналисты проанализировали этот документ и установили причастных к разработке такого сценария среди руководства правящей в рф партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" – 16 апреля. В апреле его пересылали между собой во властных кругах рф.

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Документ под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" начинается с объяснений, что государство Украины после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность внутри УССР".

Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.

Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". И анонсируют проведение "всенародного референдума".

СМИ: Оккупанты планируют создать на захваченных территориях "Южную Русь" - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Steelen (Запорожье)
28.04.2022 в 22:12
Только эти тупые опять не понимают, что мы без московии здесь сами лучше намного сделаем наследницу Киевской Руси и Запорожской Сечи, точнее уже делаем, а эти северные орки мешают постоянно.
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aleks68
28.04.2022 в 21:50
с "новороссией" уже обосрались?тоже будет и с этим "проектом".
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