СМИ: Оккупанты планируют создать на захваченных территориях "Южную Русь"
В Кремле придумали новое квазиобразование
Фото: Радіо Свобода
Кремль рассматривает сценарий квазиобразования под названием Южная Русь на захваченных российской армией украинских территориях.
О планах "основания нового государства" в ответ на "террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины" говорится в перехваченном документе, который есть в распоряжении программы "Схемы" (Радио Свобода).
Документ называется "Манифест Южнорусского народного Собора". Журналисты проанализировали этот документ и установили причастных к разработке такого сценария среди руководства правящей в рф партии "Единая Россия". Дата создания "манифеста" – 16 апреля. В апреле его пересылали между собой во властных кругах рф.
Документ под названием "Манифест Южнорусского народного Собора" начинается с объяснений, что государство Украины после свержения "законно избранного президента" в 2014 году "утратило легитимность внутри УССР".
Далее в документе отмечается, что так называемая "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР.
Главной целью "Южной Руси" авторы называют "достижение и защиту мира", "полное искоренение нацизма и бандеровщины". И анонсируют проведение "всенародного референдума".
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