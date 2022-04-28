"Почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" Подоляк связал ракетный удар по Киеву с визитом генсека ООН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на состоявшиеся под вечер ракетные удары по Киеву, 28-го апреля.

"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря ООН. Еще позавчера Гутиерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", – написал Подоляк.