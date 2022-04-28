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Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей из Азовстали

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Президент Украины надеется на посредничество ООН в этом вопросе

Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей из Азовстали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем брифинга в Киеве, передает Укринформ.

"Очень важно, что господин Гутерреш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из города Мариуполь, в частности с завода "Азовсталь", потому что несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" испытывает варварские бомбардировки от российской армии", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

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"Ожидаем также отношение человеческого к этим людям от российской федерации. Рассчитываем, что эта часть миссии господина Генерального секретаря будет результативна, готовы всячески этому способствовать", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией
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