Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей из Азовстали

Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем брифинга в Киеве, передает Укринформ.

"Очень важно, что господин Гутерреш в Москве поднял вопрос эвакуации наших людей из города Мариуполь, в частности с завода "Азовсталь", потому что несмотря на слова президента России о якобы прекращении военных действий в Мариуполе, территория завода "Азовсталь" испытывает варварские бомбардировки от российской армии", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали" и к мгновенному воплощению достигнутых договоренностей.

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