Воины ССО подорвали железнодорожный мост в тылу врага

Силы Специальных Операций Украины отчитались об уничтожении важного инфраструктурного объекта – железнодорожного моста недалеко от Мелитополя .

Об этом сообщает в фейсбуке Командование Сил Специальных Операций.

"Разрушенный мост на фото - результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины. Для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украина - в районы, оккупированные россиянами, этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмак и Мариуполь.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины", - сказано в заявлении.