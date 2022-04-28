Кулеба и Ермак отреагировали на ракетный удар по Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар россиянами по Киеву. Напомним, что в центре столицы прогремело несколько взрывов, есть пострадавшие.

"Россия поразила Киев крылатыми ракетами именно во время визита генерального секретаря ООН Гутиерриша и премьер-министра Болгарии Петкова. Этим отвратительным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", - написал Кулеба в twitter.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак тоже не остался в стороне:

"Во время визита Генерального секретаря ООН в Киев россия обстреляла столицу ракетами.

Это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит большую цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть.

Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН", - написал он в телеграмме.

Ранее на событие среагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он также связал запуск российских ракет с визитом генсека ООН.