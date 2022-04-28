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Официально: Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины

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Официально: Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины. Закон был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США.

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

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После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию с наших территорий.

Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией.

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В статье: война с Россией
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