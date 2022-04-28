Официально: Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины
Все бюрократические ступени пройдены
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Конгресс США поддержал открытие ленд-лиза для Украины. Закон был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США.
В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.
После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.
Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию с наших территорий.
Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией.
The House is beginning up to one hour of debate on S. 3522 – Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.— House Press Gallery (@HouseDailyPress) April 28, 2022
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