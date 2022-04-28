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Атака Киева ракетами рашистов: известно про 6 пострадавших

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Оккупанты продолжают обстреливать столицу

Атака Киева ракетами рашистов: известно про 6 пострадавших

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Новина українською

Российские оккупанты крылатыми ракетами обстреляли центр Киева.

В Шевченковском районе Киева, после 20 часов вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом, пока известно о трех пострадавших.

"На это время уже известно о 6 раненых. Они были найдены спасателями и вывезены в больницы города. Продолжается разбор завалов на месте удара российской крылатой ракеты. Скорей всего, ракеты с территории украинского Крыма", - сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Спасатели обследуют также расположенные рядом дома, выводят людей.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила Hromadske, что ракета попала в объект и жилой сектор.

"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", — рассказала спикер.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что ракетные удары по центру столицы произошли во время официального визита генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.

"Еще позавчера Антониу Гуттереш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Открытка из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?", - сказал Подоляк.

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В статье: война с Россией
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