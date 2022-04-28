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Оккупанты вывозят награбленное зерно с оккупированных территорий в Крым - ВИДЕО

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Мародерят в промышленных масштабах

Оккупанты вывозят награбленное зерно с оккупированных территорий в Крым - ВИДЕО

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Новина українською

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал кадры колонны из грузовиков, которые вывозят в Крым украинское зерно с оккупированных территорий.

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"На видео – колонна загруженных украинским зерном фур замеченных рашистской "Z" едет в сторону Крыма. Так российские кафиры вывозят награбленное. Что-то, а воровать и мародериты "вторая армия" умеет даже в таких масштабах, это у них, мразей, в крови Какие "позорники", - написал Гончаренко.

Отметим, что видео снято на объездной дороге в оккупированном Мелитополе. Грузовики действительно идут в сторону Крыма.

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В статье: война с Россией
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