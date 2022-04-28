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Зеленский: Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности

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Зеленский: Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил очередные сутки украинского сопротивления россии. Президент говорит, что каждый пришедший на нашу землю преступник-россиянин будет наказан:

"Каждый российский преступник должен быть и БУДЕТ привлечен к ответственности. Кем бы они ни были и где бы они ни прятались".

К процессу наказания должно приобщиться и мировое сообщество, ведь россияне избивают не только Украину, но и целятся в мишени другого калибра. К примеру, у Генсека ООН, который сегодня находился в Киеве и возле которого срывались ракеты:

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш побывал в Бородянке Киевской обл. и своими глазами увидел, что там наделали российские оккупанты. Ключевыми вопросами на переговорах были – как нам остановить российскую агрессию и спасти наших людей из Мариуполя.

В город полетели 5 российских ракет сразу после завершения наших переговоров с генеральным секретарем ООН в Киеве.

Это говорит о попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет", – сказал Зеленский.

От войны этой уже много усталости на отвращения, но борьба не должна прекращаться. Сегодняшний ракетный обстрел – сигнал для нас снова сжать кулаки:

"Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – в очередной раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нам нужно бороться и гнать оккупантов".

Зеленский сказал о помощи от США, наградил очередных героев Украины и рассказал о процессе передачи замороженных российских активов Украине.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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