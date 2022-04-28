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ОТГ "Восток": За сутки уничтожены 42 российских оккупанта и техника россиян

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Отбито два удара врага

ОТГ "Восток": За сутки уничтожены 42 российских оккупанта и техника россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за четверг, 28-е апреля, отразила две атаки российского врага. В итоге было уничтожено 42 единицы личного состава и еще куча рашистской техники:

  • танков – 3;
  • БМП – 2;
  • БТР – 1;
  • ББМ – 1;
  • АТ – 1;
  • БПЛА – 2.

Защита страны продолжается.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОТГ "Схід"

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