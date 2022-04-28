ОТГ "Восток": За сутки уничтожены 42 российских оккупанта и техника россиян
Отбито два удара врага
Getty Images/Global Images Ukraine
Оперативно-тактическая группировка "Восток" за четверг, 28-е апреля, отразила две атаки российского врага. В итоге было уничтожено 42 единицы личного состава и еще куча рашистской техники:
- танков – 3;
- БМП – 2;
- БТР – 1;
- ББМ – 1;
- АТ – 1;
- БПЛА – 2.
Защита страны продолжается.
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Источник:ОТГ "Схід"
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