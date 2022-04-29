Новый контракт Клоппа, полуфиналы Лиги Европы, МЮ без победы. Главные новости за 28 апреля 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 28 апреля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп продлил контракт с клубом до 2026 года. Также на два года продлили соглашения ближайшие помощники немецкого тренера. Предыдущее соглашение Клоппа с "красными" действовало до 2024 года. Среди всех менеджеров АПЛ 54-летний немец работает дольше всех - с октября 2015 года.

В четверг состоялись первые полуфиналы Лиги Европы. "Вест Хэм" на своем поле проиграл "Айнтрахту" 1:2. Франкфурт забил первый гол уже на первой минуте, Антонио в конце первого тайма сравнял счет, но после перерыва Камада снова вывел гостей вперед. Андрей Ярмоленко просидел весь матч в запасе. Во втором полуфинале тоже победил представитель немецкой Бундеслиги. "РБ Лейпциг" минимально переиграл шотландский "Рейнджерс" (1:0). Единственный гол забил Анхелиньо.

"Рома" Жозе Моуриньо смогла увезти ничью с выездного матча против "Лестера" в полуфинале Лиги конференций (1:1). "Волки" забили первыми (Пеллегрини), но после перерыва автоголом отметился Манчини. Во втором полуфинале было забито пять голов - нидерландский "Фейеноорд" результативно переиграл "Марсель" 3:2.

В перенесенном матче 37-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Челси" поделили очки на "Олд Траффорд" (1:1). У гостей было ощутимое игровое преимущество, но команда Томаса Тухеля не реализовала свои многочисленные моменты. Оба гола были забиты во втором тайме: Алонсо вывел "синих" вперед, но Роналду забил гол в ответ. МЮ выиграл всего один из шести послдених матчей в АПЛ.

"Вулверхэмптон" заинтересован в подписании полузащитника "Шахтера" Педриньо, сообщает Goal. Английский клуб уже находится на продвинутой стадии переговоров с "горняками". Ожидается, что они завершатся успешно и сделка состоится в летнее трансферное окно. "Шахтер" уже получил предложение и настаивает на полноценной продаже Педриньо.

Киевское "Динамо" провело свой очередной благотворительный матч. На этот раз в Хорватии против местного "Динамо". Игра закончилась со счетом 2:2. Форвард киевлян Владислав Ванат забил к 16-й минуте два гола, затем, еще до перерыва, два мяча забило "Динамо" Загреб.