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В войне за Украину погиб ветеран британской армии

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Помогал украинцам бить российских оккупантов

В войне за Украину погиб ветеран британской армии

Скотт Сіблі

Новина українською

В Украине в ходе войны с россией был убит ветеран британской армии, 36-летний Скотт Сибли.

Министерство иностранных дел Великобритании по делам Содружества и Развития (FCDO) сообщило: "Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью".

При каких обстоятельства и чем занимался в Украине Сибли, не сообщается. Неясно, в какой день он был убит. Предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Как указывает Sky News, ветеран стал первым гражданином Великобритании, погибшим в Украине за время полномасштабной войны.

Сибли раньше служил в Королевском логистическом корпусе. Его бывшее подразделение воздало ему должное на своей официальной странице в Facebook.

Также известно, что еще один британец считается пропавшим без вести. Как предполагают, он также отправился в Украину, чтобы сражаться против российских войск. "Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию", - заявили в министерстве.

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В статье: война с Россией
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