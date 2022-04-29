В войне за Украину погиб ветеран британской армии
Помогал украинцам бить российских оккупантов
Скотт Сіблі
В Украине в ходе войны с россией был убит ветеран британской армии, 36-летний Скотт Сибли.
Министерство иностранных дел Великобритании по делам Содружества и Развития (FCDO) сообщило: "Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью".
При каких обстоятельства и чем занимался в Украине Сибли, не сообщается. Неясно, в какой день он был убит. Предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.
Как указывает Sky News, ветеран стал первым гражданином Великобритании, погибшим в Украине за время полномасштабной войны.
Сибли раньше служил в Королевском логистическом корпусе. Его бывшее подразделение воздало ему должное на своей официальной странице в Facebook.
Также известно, что еще один британец считается пропавшим без вести. Как предполагают, он также отправился в Украину, чтобы сражаться против российских войск. "Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию", - заявили в министерстве.
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