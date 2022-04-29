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Почти 2 тысячи. В Пентагоне сообщили, сколько ракет россия выпустила по Украине

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Ракетный российский терроризм

Почти 2 тысячи. В Пентагоне сообщили, сколько ракет россия выпустила по Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По данным американских военных, за 63 дня войны в Украине, российские войска произвели более 1900 ракетных атак по украинской территории. При этом большая часть ракет приходится по районам Донбасса и Мариуполя.

Многие из этих атак осуществлены с территории России, указывают в Пентагоне.

Также в американском военном ведомстве сообщили, что сейчас в Украине воюют 92 российские батальонные тактические группы, и еще более чем 20 находятся за пределами Украины на отдыхе и перегруппировке.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что россия с начала вторжения в Украину использовала уже около 70% своего арсенала высокоточных ракет.

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В статье: война с Россией
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