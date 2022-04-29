россияне отводят войска от Мариуполя и перебрасывают их на Запорожскую область – Пентагон

Пентагон продолжает следить за ситуацией в Украине. Разведка Соединенных Штатов Америки делится новыми данными с ВСУ и мировым сообществом.

Представитель Министерства обороны США провел новый брифинг. По его словам, оккупанты решили отвести силы от Мариуполя и направить их в сторону Запорожской области.

Он не уточнил, насколько большую часть сил отвели враги от Мариуполя – тем не менее, представитель описал ее как "значительную". Также было сказано, что российские военные не имеют полного контроля над Мариуполем. По его мнению, если бы город был полностью взят, то оркам незачем было бы продолжать его бомбить.